Новое уличное освещение установлено в Верее Наро-Фоминского округа

В городе Верея Наро-Фоминского городского округа установлено новое уличное освещение в рамках программы «Светлый город». В рамках данной программы в городе было установлено новое освещение по адресу: г. Верея, ул. Сиреневый бульвар. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Светлый город» направлена на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечивает безопасность и комфорт в общественных пространствах. Установка современного освещения не только способствует созданию уютной атмосферы, но и повышает уровень безопасности на улицах города.

Новое освещение на Сиреневом бульваре стало значимым шагом к улучшению инфраструктуры города Верея. Современные светодиодные светильники обеспечивают яркое и равномерное освещение, что особенно важно в вечернее и ночное время. Жители и гости города смогут наслаждаться прогулками, не опасаясь за свою безопасность. Кроме того, такое освещение более энергоэффективно, что способствует уменьшению расходов на электричество.

Работы по установке освещения были выполнены в кратчайшие сроки, что подчеркивает серьезный подход местных властей к решению задач, стоящих перед городом.

Программа «Светлый город» продолжит свое развитие, и в будущем, возможно, охватит еще больше улиц и общественных пространств Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.