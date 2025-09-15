Новое шоу: ведущие Mash обсудили отказ зумеров от секса

«Да, по всему миру фиксируется снижение интереса к теме секса. Россия за последние годы пережила три волны сексуальных революций, и все то, что для всех было запретным плодом, для зумеров уже не является таковым. В этом смысле десакрализация секса, его доступность, секспросвет сделали секс обыденной практикой», — заявил кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.

По его словам, в России поколение Z воспринимается как более обеспеченное по сравнению с миллениалами. Благоприятная среда, в свою очередь, часто приводит к более позднему началу половой жизни. Сочетание всеобщей сексуализации и высокого уровня жизни может объяснить наблюдаемое снижение интереса к интимной близости.

Рикель также обратил внимание на интересную тенденцию, выявленную в его собственных исследованиях: чем активнее человек участвует в различных романтических приключениях, тем меньше он ценит серьезные отношения. Однако переживать не стоит, ведь «любовь всегда будет важна, и пока это так, жизнь на Земле будет продолжаться».