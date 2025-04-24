Новое предприятие «Экотекс» в Шатуре посетила бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова

Бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова посетила швейную-фабрику «Экотекс» в городском округе Шатура. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Швейная фабрика открылось меньше года назад. Инвестор выкупил земельный участок и здания, сделал капитальный ремонт, приобрел современное оборудование. На фабрике шьют спортивную форму для футболистов «Спартака» и выполняют гособоронзаказ.

«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное предприятие на самом деле тоже является одним из предприятий, которое получает финансовую поддержку от правительства Московской области», — рассказала и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Сейчас на предприятии работают 30 швей еще более 60 здесь готовы трудоустроить. Решение кадровой проблемы руководство нашло в сотрудничестве с техникумом. Студентам предлагают заключить целевые соглашения с фабрикой. По окончанию обучения трудоустройство гарантированно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.