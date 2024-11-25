Новое пожарное депо заработает в округе Мытищи 27 ноября

В среду, 27 ноября, в поселке Марфино городского округа Мытищи состоится торжественное открытие нового здания пожарного депо для 236-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Здание возведено в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» и стало сотым по счету, построенным для подразделений региональной противопожарно-спасательной службы за прошедшие несколько лет, сообщает пресс-служба управления.

Депо выполнено из быстровозводимых модульных конструкций и соответствует современным требованиям. Здесь есть все необходимое для круглосуточного несения дежурства пожарными. Большой просторный гараж оборудован зоной проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники, средств малой механизации и пожарно-технического вооружения. Она включает смотровую яму и механическую мастерскую, оснащенную верстаком, тисками, заточным станком и другим инструментарием. Для проверки и заправки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе оборудован пост газодымозащитной службы. Имеется башня для сушки рукавов. Учебный и медицинский классы предназначены для проведения теоретических и практических занятий по профессиональной подготовке. Под комфортный отдых отведена комната психологической разгрузки и уютные спальные помещения. Тренажерами для физической подготовки оборудован спортивный зал.

В район выезда 236-й пожарно-спасательной части входит 68 населенных пунктов и 65 садовых некоммерческих товариществ, расположенных в центре территориального управления «Федоскино» городского округа Мытищи. На площади в 27,8 тысяч гектаров проживает в общей сложности двадцать пять тысяч человек. Штатная численность пожарно-спасательного подразделения составляет сорок человек. В боевом расчете находятся два отделения на автоцистернах, одна автоцистерна — в резерве. За одиннадцать месяцев текущего года работники 236-й пожарно-спасательной части выезжали на оперативные вызовы 658 раз, из них 146 раз на тушение пожаров. Спасли от огня 6 человек, 47 жилых и 29 садовых строений. Дежурство в новых современных комфортных условиях станет для огнеборцев стимулом к выполнению задач по предназначению.

На торжественном мероприятии планируется присутствие представителей правительства Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», администрации городского округа Мытищи.

Начало в 11:00.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Марфино.

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