Новое пожарное депо появится в Балашихе в рамках народной программы

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов вместе с начальником ТУ № 6 «Мособлпожспас» Александром Квашневым, депутатами совета депутатов Балашихи, жителями микрорайона осмотрели ход строительства пожарной станции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Здание депо в микрорайоне Авиаторов уже возведено, подрядчик продолжает внутренние работы в гаражных боксах и помещениях для отдыха и работы специалистов.

«Социально-значимый объект вошел в Народную программу партии „Единая Россия“ и возводится за счет средств регионального бюджета. Попросил местных депутатов продолжать контроль за стройкой и рассказывать жителям о ходе работ», — рассказал Тарас Ефимов.

Одноэтажное здание будет рассчитано на четыре спасательных автомобиля. Новое депо позволит сократить время прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту вызова, оперативно решать задачи по тушению пожаров и спасению людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.