Новое освещение установили на ул Максима Горького в поселке Черусти Шатуры

Вдоль дороги, протянувшейся почти на 2 км, специалисты установили 82 прочные стальные опоры. На каждой из них разместили 97 современных светильников, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение. Светильники выбраны с учетом энергоэффективности — они потребляют меньше электроэнергии и служат дольше, что снижает затраты на обслуживание и заботится об окружающей среде. Улица проходит вдоль железной дороги, и теперь она хорошо освещена на всем протяжении, от начала до конца.

Долгое время на этой улице отсутствовало уличное освещение. Вечером и ночью здесь было темно, что создавало серьезные неудобства для жителей: пешеходы и велосипедисты рисковали споткнуться или попасть в неприятную ситуацию, а водители могли не заметить препятствий на дороге. Это особенно беспокоило семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто возвращался домой после работы. Отсутствие света также способствовало чувству небезопасности, особенно в зимние месяцы, когда дни короче.

Работы проведены в рамках региональной программы «Светлый город», которая активно реализуется в Московской области. Цель проекта — устранить все неосвещенные участки дорог и тротуаров, а также построить новые линии наружного освещения в городах и поселках. Это часть более широкой инициативы по благоустройству, направленной на повышение комфорта и безопасности для миллионов жителей Подмосковья. Программа финансируется из регионального бюджета и включает современные технологии, чтобы освещение было не только функциональным, но и экономичным.

Новое освещение на улице Максима Горького значительно повысит уровень безопасности — теперь пешеходы, велосипедисты и автомобилисты могут передвигаться без опасений даже в темное время суток. Улица станет более привлекательной для прогулок, вечерних пробежек или просто спокойных прогулок с семьей. Это также положительно скажется на общем микроклимате поселка: освещенные улицы способствуют снижению преступности и создают ощущение защищенности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.