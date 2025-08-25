Новое общественное пространство появится в историческом центре Видного

Проект комплексного преобразования Советской площади в подмосковном Видном стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Данный конкурс ориентирован на малые города и исторические поселения. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

Ключевой объект для модернизации расположен в самом сердце исторической части Видного. Его окружение формируют популярные рекреационные зоны, такие как Видновский лесопарк и Тимоховский пруд, а также различные культурные, образовательные и спортивные учреждения. Транспортная доступность к месту остается высокой как для пешеходов, так и для тех, кто пользуется общественным транспортом или личным автомобилем.

В настоящее время территория, занимающая почти 2 га, застроена преимущественно административными зданиями и не реализует свой потенциал в качестве центра притяжения для горожан.

Основная цель планируемой реконструкции — коренным образом изменить эту ситуацию. По замыслу авторов проекта, на месте сложившейся структуры должно возникнуть современное и многофункциональное общественное пространство. Оно призвано объединить историческое наследие территории с актуальными запросами жителей на комфортный отдых и социальное взаимодействие.

В практическом плане реализация проекта подразумевает целый ряд преобразований. Планируется проведение масштабных работ по озеленению. Существующая инфраструктура будет модернизирована, а объекты, диссонирующие с историческим обликом этой части города, демонтированы. Отдельное внимание уделяется организации более безопасного и удобного движения — как для транспорта, так и для пешеходов, то будет упорядочен существующий трафик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.