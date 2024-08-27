Новое место отдыха в лесу обустроили в Орехово-Зуеве

В Анциферовском участковом лесничестве появилось новое место отдыха, которое обустроили не только лесничие, но и сын старшего участкового лесничего Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Вячеслава Солякова — Даниил. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Даниил ученик 9 класса Ильинской СОШ, очень вовлечен в лесную деятельность и берет пример во всем со своего отца. Несколько лет он состоял в составе школьного лесничества, а теперь получает практические знания от папы-наставника. Он уже знает, как провести отвод, посадить лесные культуры и провести их инвентаризацию.

«Мы с Даниилом совместно создали уже не одно место отдыха. Мы подмечаем, какие места в нашем лесничестве люди выбирают для прогулок, и стараемся их благоустроить, установить удобные лавочки, красивые скворечники и резные вывески», — рассказал отец мальчика.

Новое место отдыха появилось вблизи СНТ «Кристал» на живописном берегу пруда «Лисьи норы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.