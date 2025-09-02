Новое асфальтовое покрытие появилось на улице Победы в Кашире

В рамках программы благоустройства и повышения качества жизни населения в городском округе Кашира продолжается ремонт дорожного покрытия. В настоящее время на улице Победы, у дома № 9 ведутся работы по укладке нового асфальта, что значительно улучшит транспортную доступность и безопасность для жителей района. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по асфальтированию проводятся с учетом современных стандартов и технологий, что обеспечивает долговечность и надежность покрытия.

Обновление дорожного полотна — важный шаг в реализации программы по улучшению городской инфраструктуры, направленной на создание комфортных условий для жителей.

Жители микрорайона с нетерпением ждут завершения работ, поскольку новая асфальтовая дорожка значительно повысит удобство передвижения, снизит уровень шума и пыли, а также улучшит внешний вид улицы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.