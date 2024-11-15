Новиков принял участие в юбилейном мероприятии Подмосковной ветеринарной академии

Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина отметила свое 105-летие. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инновационной деятельности в систему координат агропромышленного комплекса страны. Мы с радостью встречаем студентов академии на практиках в региональных ветеринарных учреждениях, сотрудничаем в рамках целевого набора и принимаем участие в составе экзаменационной комиссии. Выпускники становятся высококлассными специалистами, которые впоследствии стоят на страже здоровья людей и животных, обеспечивая эпизоотическое благополучие страны», — отметил Новиков.

В коллективе государственной ветеринарной службы Московской области трудятся более 500 ветеринарных специалистов — выпускников Московской ветеринарной Академии. Ежегодно производственную практику в учреждениях и ветеринарных клиниках Подмосковья проходят около 250 студентов академии, которые также привлекаются к проведению плановых ветеринарных мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона.

МВА имени К. И. Скрябина была основана в 1919 году, является старейшим ветеринарным вузом России. За годы работы здесь были воспитаны тысячи специалистов, которые трудятся в России и за ее пределами. От лица министерства Сергей Новиков пожелал академии дальнейшего процветания, новых прогрессивных идей и научных успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.