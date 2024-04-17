Новичков: стартовало голосование на «Госуслугах» за звание «Культурной столицы России 2026»

Каждый, кто имеет аккаунт на ресурсе «Госуслуги», может отдать голос за тот или иной город в рамках присуждения звания «Культурной столицы России 2026 года», сказал председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутат Государственной думы Николай Новичков.

По его словам, мнение, оставленное на портале, будет учтено организационным комитетом конкурса при принятии решения. Председатель оргкомитета сделал акцент, что регионы еще имеют возможность подготовить заявки для участия в конкурсе.

По его информации, официальная подача заявок начнется 1 июля и продолжится до декабря. Сейчас есть несколько месяцев, чтобы «отточить то, что у регионов есть уникальное».

«Мы специально загодя делаем анонс. Сегодня стартовало голосование на портале „Госуслуги“. За каждый городом стоит регион — огромная команда», — отметил Новичков.

Он сделал акцент, что время подачи заявки на участие и время подготовки специально разделено на два года.

«Если регион узнает в декабре, что он культурная столица следующего года, то он просто не успеет подготовиться», — объяснил он.

В 2024 году запускается конкурс на 2026 год. Участники конкурса получают звание, что дает городам возможность в дальнейшем привлекать федеральные ресурсы.

«Первый раз конкурс „Культурная столица года“ был проведен в прошлом году, когда мы определили культурную столицу 2024 года. Им стал Нижний Новогород, культурной столицей 2025 года станет город Грозный», — заключил Новичков.