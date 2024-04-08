Новейший комплекс «Сталкер» тестируют в зоне СВО

На испытаниях в зоне СВО проводится проверка работоспособности новейшего комплекса «Сталкер», предназначенного для разминирования, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Комплекс состоит из гусеничной машины весом 30 тонн с байковым тралом, способным обнаруживать и уничтожать мины на глубине до 30 см. Он управляется оператором с помощью дистанционного пульта на расстоянии до 1 км.

В испытаниях также участвуют другие новинки в области разминирования, включая комплекс «Скорпион», автомобиль «Патруль-ИВ» и защитный костюм «БЗК».

Инженеры также борются с угрозой дронов, для чего имеются мобильные группы с антидроновым и гладкоствольным оружием.