Новая выставка откроется в Мытищинской галерее искусств

25 лет назад ведущие художники Мытищинской земли решили объединиться, чтобы совместными усилиями созидать на благо родного края. Так была создана Мытищинская ассоциация художников. Среди тех, кто стоял у ее истоков — В А. Скок, В. Д. Степанов, В. З. Артемов, В. В. Андросов, А. Г. Нигиян.

На протяжении четверти века художники Ассоциации показывают своим творчеством насколько разнообразен, насыщен и интересен художественный процесс и как это важно — нести людям традиции качественного искусства. Четверть века истории позволяет говорить и о преемственности, ведь регулярно молодые художники становятся частью Ассоциации.

Все это: традиции преемственности и разнообразие художественного языка можно увидеть на новой выставке в Мытищинской галерее искусств — постоянной площадке, с самого начала поддерживающей мастеров мытищинской земли.

Открытие выставки 1 августа в 16:00.

Посетителей ждут по адресу: Мытищинская галерея искусств, ул. Мира, д. 7.

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