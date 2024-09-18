сегодня в 14:19

Новая телячья деревня на 6 тыс коров появится в Волоколамском округе

В Волоколамском округе продолжается второй этап строительства крупномасштабного современного животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» на 6 тыс. фуражных коров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие заканчивают строительство телячьей деревни (5 тыс. кв. м) на 630 домиков. Здесь будут выращивать телят в возрасте от нуля до месяца. После сдачи площадки приступят к строительству молочной кухни, где будут производить молоко для кормления телят.

«ТиЭйч-Рус Милк Фуд» — это крупнейший инвестпроект по молочному животноводству на территории Подмосковья.

Соглашение о создании комплекса между правительством Московской области и вьетнамским концерном TH-True Milk было подписано в ходе рабочей поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году.

В перспективе это будет самая большая ферма в регионе. Первую очередь животноводческого комплекса открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.