Новая собачья площадка открылась в парке «Константиновский» Домодедова

сегодня в 13:00

В парке «Константиновский» округа Домодедова радостное событие — открытие новой собачьей площадки, которая уже стала центром притяжения для местных владельцев четвероногих друзей. Удобное расположение вдоль прогулочной аллеи обеспечивает легкий доступ к площадке для всех посетителей парка, что делает ее идеальным местом для активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка предлагает разнообразные элементы, направленные на развитие физических навыков и общего благополучия собак. Здесь установлены:

Бум — конструкция для тренировки координации и преодоления препятствий, которая замечательно подходит для активных игр и совместных тренировок с питомцем.

Горка — этот элемент позволяет собакам укреплять мышцы и суставы, весело проводя время в процессе.

Шина — помогает развивать ловкость и баланс, что является важным для координации движений.

Барьеры — идеальны для тренировки послушания и выполнения команд, чтобы собаки могли не только развлечься, но и усвоить новые навыки.

Парк приглашает всех любителей собак и их хозяев провести время на свежем воздухе. Это отличная возможность не только для физической активности, но и для укрепления связи с вашими питомцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.