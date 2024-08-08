Новая смена робототехнического лагеря стартовала в «Техношколе» Люберец

сегодня в 15:51

В центре инновационного технического творчества «Техношкола» городского округа Люберцы стартовала новая смена детского робототехнического лагеря «Техноcampus». С воспитанниками потока, а также с их педагогами и руководителями учреждения встретился первый заместитель главы муниципалитета Илья Мотовилов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Техноcampus» — это лагерь нового поколения, где школьники в возрасте от 7 до 14 лет могут попробовать себя в роли инженеров-конструкторов.

«В текущей смене принимают участие 35 ребят, которые будут заниматься 3D-моделированием, робототехникой и программированием. Эти направления позволяют детям развивать свои технические и творческие способности, а также осваивать навыки, которые пригодятся им в будущем», — отметил Мотовилов.

Он уточнил, что лагерь работает на базе учреждения в Доме офицеров.

«Интерес к «Техноcampus» среди люберецких школьников очень высокий. За 5 лет работы лагеря было реализовано 740 путевок», — подчеркнул Мотовилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.