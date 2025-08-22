Новая школа в Зарайске на 825 мест готова к открытию

На Московской улице в Зарайске готова к открытию новая школа на 825 мест. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

В новой школе помимо классов разместились также специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории разместилась физкультурно-спортивную зона с игровыми площадками. Общая площадь здания составила 16,3 тыс. кв. м. Благодаря открытию школы в Зарайске все дети будут учиться в одну смену.

Открытие новой школы планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.