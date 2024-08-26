Новая школа в Лобне на 2,2 тыс учеников откроется в День знаний

Новая школа в микрорайоне Катюшки города Лобни прошла итоговую проверку, Главгосстройнадзором Московской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Образовательное учреждение возвели в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Застройщиком выступила администрация округа.

Площадь школы составляет порядка 30,4 тыс. кв. м. Здание переменной этажности высотой от 1 до 4 этажей, в том числе имеется подземный технический этаж. Образовательное учреждение рассчитано на 2,2 тыс. учеников.

В блоке начальной школы будет 33 класса — 800 детей. Для учеников здесь оборудованы два спортзала, игровая комната и спальные помещения для групп продленного дня.

В блоках средней и старшей ступеней на 1,4 тыс. учеников оборудованы 80 учебных кабинетов, столовая, библиотека, два спортзала, а также медблок.

На школьной территории установлены детские игровые комплексы и спортивная площадка. Для удобства привоза школьников родителями выделено парковочное пространство.

В микрорайоне Катюшки проживает порядка 15 тыс. человек. В сентябре снизится нагрузка на действующие образовательные учреждения благодаря открытию новой школы. А юные жители будут тратить меньше времени в пути до места учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.