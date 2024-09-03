Новая школа «Прометей» в Балашихе приняла первых учеников

С началом учебного года школа «Прометей» в ЖК «Пехра» подмосковной Балашихи распахнула свои двери для первых учеников. Новое образовательное учреждение построено по президентскому проекту «Современная школа» и рассчитано на 1500 учеников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В школе разместились просторные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские, атриум для встреч и мероприятий, библиотека, читальный зал и зона IT. Фасад школы украсило монументальное изображение Прометея.

На прилегающей территории появился стадион, площадки для игровых видов спорта и детских игр, есть места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Школа распахнула свои двери для учеников с началом учебного года.

Всего с началом учебного года в Московской области открылись более 20 новых школ, построенных в рамках региональной госпрограммы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.