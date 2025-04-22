Новая школа откроется в Островцах городского округа Люберцы в сентябре 2026 года

Новая школа на 1100 мест откроется в ЖК «Новые Островцы» городского округа Люберцы в сентябре 2026 года. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Микрорайон активно растёт, всё больше молодых семей выбирают его для жизни. Поэтому при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва работаем над развитием социальной инфраструктуры. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству котлована будущей школы и вывозу грунта», — отметил Владимир Волков.

Глава также добавил, что в здании общей площадью более 14 тысяч кв. м будут размещены учебные классы, лаборатории, пищеблок со столовой, многофункциональные спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал с гримерной и костюмерной, творческие мастерские, информационно-библиотечный центр.

Открыть школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.