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Новая школа на 550 мест в округе Пушкинский откроется 1 сентября

В микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского городского округа завершено строительство школы на 550 мест. Учебное заведение готово принять учеников в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В трехэтажном здании школы разместили учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, 2 спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр.

Общая площадь здания — 11,1 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории разместили площадку для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивную зону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.