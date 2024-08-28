Новая школа на 1,1 тыс мест в пос Красково Люберец откроется в День знаний

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы, построенной в дачном поселке Красково городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Школа общей площадью порядка 16 тыс. кв. м вместит 44 класса — 1 100 учеников. В здании оборудованы гардеробные, столовая, актовый и два спортивных зала, библиотека. А также специализированные классы для уроков труда, биологии, физики и химии. На школьной территории установлены игровые элементы на безопасном резиновом покрытии, оборудованы зоны отдыха с качелями и выполнено озеленение.

Здание поставлено на кадастровый учет. Первый звонок для маленьких жителей поселка прозвенит уже 1 сентября.

В поселке Красково проживает свыше 27 тыс. человек. Открытие новой школы позволит снизить нагрузку на существующие образовательные учреждения, а также стимулирует улучшение транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.