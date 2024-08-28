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Новая школа на 1,1 тыс мест в округе Жуковский откроется в День знаний

Новая школа на 1100 мест в округе Жуковский готова принять учеников в новом учебном году, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь здания составила почти 17 тыс. кв. м.

В нем разместились учебные кабинеты, лаборантские, универсальные кабинеты начальной и основной школы, ИТ-полигон, мастерские, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал на 400 мест с эстрадой, библиотечно-информационный центр, административные и служебные помещения.

В здании создано комфортное и безопасное пространство для обучения школьников и безбарьерная среда для детей с ОВЗ.

На прилегающей территории обустроили стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.