Новая схема обмана: мошенники записывают голоса россиян через фальшивые опросы

В России распространяется новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят людям, выдавая себя за проводящих социологические исследования. Их настоящая задача — собрать достаточно голосового материала жертвы для последующего создания его копии с помощью искусственного интеллекта (ИИ). О том, как мошенники используют запись голоса в преступных целях, рассказал юрист Дмитрий Кваша, сообщает «Вечерняя Москва».

Во время фальшивого опроса мошенники пытаются разговаривать как можно дольше, предлагая жертвам отвечать на вопросы с разной интонацией. В дальнейшем они обработают запись разговора и будут использовать сгенерированный ИИ голос в мошеннических схемах с близкими жертвы. При этом в банках у них не получится оформить кредит, отметил Кваша.

По словам юриста, банки РФ не используют голосовую биометрию для проведения финансовых операций. Даже если мошенники запишут голос человека и попытаются использовать простые фразы вроде «да» или «нет» при общении с банком, это не приведет к списаниям денег или оформлению кредитов, так как системы защиты включают в себя обязательную идентификацию и отправку специальных кодов подтверждения. Этот факт делает невозможным проведение операций только на основе записанного голоса.

Специалист разъяснил схему обмана, при которой мошенники применяют ИИ для обработки записей голоса жертвы, создавая его точную копию. Используя такой голосовой клон, они могут вести полноценные беседы с близкими человека.

Кваша отметил, что после создания голосовой копии злоумышленники звонят родным или приятелям жертвы с просьбой занять денег. По его словам, собеседники редко ставят под сомнение разговор, так как уверены, что общаются не с ИИ, а со своими родственником или знакомым. Но такая тактика может сработать только с людьми, имеющими близкую связь с жертвой. С малознакомым человеком мошеннический трюк вряд ли сработает.

За первый квартал 2025 года жители России потеряли из-за мошенников свыше 6,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года эта сумма выросла на 60%.