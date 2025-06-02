Новая схема обмана: мошенники похищают аккаунты под видом розыгрышей Лабубу

Специалисты подразделения защиты от цифровых угроз (Digital Risk Protection) F6 обнаружили фишинговых Telegram-ботов, которые пользуются ажиотажем вокруг коллекционных игрушек. Злоумышленники привлекают пользователей фальшивыми обещаниями подарков, чтобы завладеть их данными для входа в мессенджер.

По информации компании, один из ботов предлагает получить игрушку за отзыв, при этом запрашивая у пользователя номер телефона и код, полученный в Telegram. В действительности этот код предоставляет доступ к аккаунту, позволяя злоумышленникам перехватить контроль над ним.

Другие боты предлагают участвовать в «розыгрышах» с Лабубу, требуя подписку на сомнительные Telegram-каналы, некоторые из которых продвигают финансовые аферы. Также выявлены поддельные магазины, имитирующие продажу игрушек. После получения оплаты продавцы прекращают общение с жертвой, оставляя ее без средств и товара.