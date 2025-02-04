Новая программа стартует на радио «Комсомольская правда» 5 февраля

Первый выпуск «Правовой среды с адвокатом Горгадзе» состоится 5 февраля в 17:00

С 5 февраля каждую среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» 97,2 FM стартует новая программа «Правовая среда с адвокатом Горгадзе», сообщает kp.ru .

Ведущий шоу, Шота Олегович Горгадзе, является опытным юристом и одним из самых востребованных адвокатов в России, обладающим значительным опытом работы как с рядовыми гражданами, так и с известными личностями из мира шоу-бизнеса.

В эфире программы «Правовая среда» слушатели смогут познакомиться с последними правовыми событиями и получить детальный анализ законодательных инициатив. Шота Горгадзе будет обсуждать актуальные дела с приглашенными экспертами, уделяя внимание ключевым вопросам, которые беспокоят общество.

Передача обещает быть захватывающей и познавательной. Ведущий объяснит юридические аспекты простым и доступным языком, чтобы каждому было легче понять сложные правовые темы.