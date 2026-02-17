Новая программа «Обучение служением» в школах РФ: что это, чем полезна детям

С 1 сентября в школах РФ в обязательный предмет «Индивидуальный проект» добавят программу «Обучение служением. Первые», которая поможет детям раскрыть собственный потенциал в творческих проектах. За успешные работы ученикам дадут дополнительные баллы к ЕГЭ, а еще они получат ряд других преимуществ, о которых рассказывает « Вечерняя Москва ».

Программу «Обучение служением. Первые» запустили два года назад. Ее задача — привлечь учеников школ к выполнению настоящих задач от некоммерческих организаций, бизнес-компаний и государственных учреждений.

На воплощение проектов выделяют от 70 до 140 часов. Суммарно их выполняют на протяжении одного-двух лет.

10- и 11-классники занимаются исследовательской и творческой работой под надзором педагога. После этого защищают проект. Поучаствовать в программе могут и студенты.

За это детям будут выдавать до 25 волонтерских часов на сайте «Добро.РФ». Их можно перевести в дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, получить от 1 до 10 дополнительных баллов при поступлении.

Волонтерские часы дадут возможность получить грант, стипендию, увеличить собственную конкурентоспособность на рынке труда. Для этого можно добавить паспорт волонтера в резюме.

