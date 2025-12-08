Новая площадка по приему вторсырья появилась в Саратове

В Саратове начала работу новая площадка для приема вторсырья, ставшая одновременно пунктом сдачи отходов и экопросветительским пространством для жителей города. Проект реализован призером конкурса экопроектов «Зеленая премия-2024», который организует Российский экологический оператор, передает пресс-служба компании.

«Появление таких площадок — важный шаг в развитии культуры раздельного сбора. Чем больше людей понимают, что выброшенные вещи могут получить вторую жизнь, тем быстрее растет объем переработки и снижается нагрузка на полигоны. Это та самая работа „на земле“, которая делает экологическую повестку ощутимой для каждого», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

В пункте можно передать на переработку несколько десятков видов вторсырья, узнать больше о правильном обращении с отходами и увидеть, как работает раздельный сбор на практике. Для гостей подготовили арт-объекты экоарт-музея «ЭкологизАРТор», а также мастер-класс, где каждый смог сделать памятный брелок из переработанного полистирола.

Проект стал результатом нескольких месяцев работы волонтеров программы «Люди территории» компании «Норникель» #КомбинатДобра и активистов экоцентра «Экологизатор». Благодаря их усилиям площадка превратилась в современное пространство, где горожане могут не только сдавать вторсырье, но и получать экологические знания, поддерживать экопривычки и участвовать в просветительских мероприятиях.