Новая набережная с яблонями появится в Кемерове

Подрядчика для возведения новой набережной в Кемерове выберут до конца месяца

Администрация Кемерова ищет подрядчика для строительства набережной реки Большая Камышная. Она разместится рядом с музейным и театрально-образовательным комплексом, сообщает Сiбдепо .

Ранее стало известно, что на новой набережной будут высажены яблони.

Подрядчик будет выбран уже 28 февраля.

Длина будущей набережной составит 1,67 км. Необходимо благоустроить 9,799 кв. м территории, отметил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

На сайте Госзакупок опубликована проектно-сметная документация, согласно которой подрядчик должен будет выполнить работы. На эти цели выделено 705 миллионов 696 тысяч 663 рубля. Срок выполнения контракта — до 31 декабря 2028 года.