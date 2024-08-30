Новая музыкальная школа в Королеве готовится к открытию

Это долгожданный объект для жителей микрорайона. Старое здание «музыкалки» было построено в 1965 году, с годами обветшало и уже не вмещало всех желающих учиться.

В новой школе будет зрительный и два репетиционных зала, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, а также административно-хозяйственные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.