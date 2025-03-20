Новая кнопка в мобильных приложениях банков: когда появится и зачем нужна

Эксперт Петров: новый функционал поможет борьбе с мошенниками, но есть вопросы

С 1 октября 2025 года крупные банки России обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальную кнопку, позволяющую клиентам оперативно сообщать о мошеннических переводах. Подобная инициатива ЦБ может позитивно повлиять на борьбу с мошенничеством, однако ряд вопросов остается открытым, сообщил РИАМО начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО «РосДорБанк» Михаил Петров.

Нововведение Банка России даст возможность пользователям получать электронные справки от банка для дальнейшего обращения в полицию.

Такая инициатива может оказать положительное влияние на борьбу с мошенничеством, давая возможность пользователям быстро реагировать на подозрительные транзакции, уверен эксперт. Однако остается открытым ряд вопросов: как банки будут справляться с запросами в выходные дни и не возникнет ли риска злоупотреблений со стороны клиентов, нажимающих на кнопку после обычных операций, таких как возврат долга другу?

Уже сегодня российские банки отражают 99% мошеннических атак, однако количество успешных мошеннических операций продолжает расти. Петров отметил, что эти цифры могут быть обманчивыми, так как они отражают только те случаи, которые банки смогли предотвратить до возникновения финансовых потерь. Рост успешных атак указывает на необходимость улучшения безопасности пользователей.

По мнению эксперта, для достижения максимальной эффективности кнопки необходимо рассмотреть дополнительные меры, такие как:

· повышение финансовой грамотности: информирование клиентов о мошеннических схемах и мерах предосторожности;

· уведомления о крупных транзакциях: чтобы пользователи могли сразу реагировать на нестандартные операции;

· сотрудничество с правоохранительными органами: для более эффективного предотвращения мошенничества.

Внедрение специальной кнопки будет технически возможно для банков разных размеров. Однако для небольших организаций этот процесс может оказаться более сложным и затратным, обращает внимание Петров. Поддержка со стороны регуляторов в виде стандартизированных решений и субсидий может помочь малым и средним банкам в реализации нововведения.

«Таким образом, несмотря на потенциальные преимущества введения кнопки, комплексный подход и сочетание современных технологий с повышением информированности клиентов остаются ключевыми для создания безопасной финансовой среды в России», — резюмирует эксперт.