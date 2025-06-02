Новая химическая мастерская открыта в Орехово-Зуевском педагогическом колледже

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В Орехово-Зуевском профессионально-педагогическом колледже произошло важное событие — при поддержке компании «Акзо Нобель Лакокраска» и генерального директора Сергея Фидорищенко была открыта новая химическая мастерская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это стало большим шагом вперед для колледжа, ведь теперь у студентов есть возможность учиться на современном оборудовании, проводить эксперименты и заниматься наукой.

Символичное перерезание ленточки дало старт работе мастерской. Студентам сразу продемонстрировали покрасочную камеру, которая является главной «фишкой».

Благодаря этому оборудованию ребята смогут на практике освоить современные технологии, что, безусловно, сделает их более востребованными специалистами после выпуска.

Ранее на базе Орехово-Зуевского техникума открылся образовательно-производственный кластер «Машиностроение» федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.