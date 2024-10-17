Новая фаза эволюции: собаки становятся «ближе» к хозяевам

Daily Mail приводит исследование, результаты которого говорят о том, что у собак по всему миру началась третья волна одомашнивания, сообщает газета «Известия» .

Наступление новой фазы эволюции собак связано с желанием человека заводить спокойных и дружелюбных питомцев. Владение «рабочими животными» для охраны скота и охоты в современном мире отходит на второй план.

Подобные изменения выявили ученые из шведского университета Линчепинга в результате эксперимента, проведенного на 60 золотистых ретриверах. Исследователи наблюдали за поведением собак, когда те пытались открыть банки с лакомствами, однако это было заведомо невозможно сделать без участия человека.

Согласно выдвинутой гипотезе, частота «обращения за помощью» четвероногих к человеку зависит от того, насколько собаки чувствительны к окситоцину — «социальному гормону». Питомцам в рамках эксперимента вводили назальный спрей с содержанием данного гормона, чтобы выяснить, насколько животные чутки к нему.

В результате гипотеза ученых нашла подтверждение: у некоторых особей отмечалась более сильная реакция на окситоцин благодаря новому генетическому варианту рецептора.

Вывод экспертов по собаководству Брайана Хэйра и Ванессы Вудс говорит о том, что питомцы действительно становятся «ближе» к хозяевам. Биология собак меняется так же, как и их поведение.