Новая детская площадка появится в селе Иван-Теремец в городском округе Ступино

Жители села Шугарово и других сельских населенных пунктов задали интересующие вопросы руководителю муниципалитета, профильным заместителям и депутату Мособлдумы Андрею Голубеву. К Сергею Мужальских обратилась жительница деревни Алеево с просьбой об организации работы выездной торговой лавки в зимнее время. По словам жительницы, из-за малого количества людей, круглогодично проживающих на территории деревни, местный предприниматель не осуществляет работу в зимний период.



Глава округа поручил профильному заместителю принять необходимые меры для решения вопроса.

С просьбой установить детскую площадку в селе Иван-Теремец обратилась к главе округа староста населенного пункта. По словам жительницы, в селе большое количество детей, которым требуется специализированное безопасное пространство. Место для установки современного игрового комплекса выбрано, строительство объекта запланировано на 2025 год.

«Мы не в первый раз проводим выездную администрацию в Шугарово. Здесь очень активные жители, также приезжают люди с других населенных пунктов. Вопросов много, в основном, они касаются благоустройства и ЖКХ. Жители села Иван-Теремец попросили детскую площадку, мы включили установку игрового комплекса в план работ на следующий год. С жителями Шугарово обсудили объездные пути, тротуары. Вопросы взяты в работу», — сказал Сергей Мужальских.

Руководителем муниципалитета рассмотрены вопросы, связанные с дорожной сферой, благоустройством, содержанием многоквартирных домов, очисткой прудов и газификацией.

Вопросы рассмотрены и внесены в план работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.