Новая детская площадка появится в поселке Шаховская

Прамо сейчас в поселке Шаховская по улице 1-я Советская у дома № 46 ведется установка новой детской игровой площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Шаховская продолжается модернизация детских площадок. В этом году обновят два объекта по программе губернатора и два — из средств местного бюджета. Игровой комплекс у дома № 46 на улице 1-я Советская, как раз вошел в дополнительную программу.

Обновленная детская площадка площадью 200 квадратных метров будет отвечать всем современным стандартам: установят безопасные игровые элементы для детей разных возрастов, ограждения, информационные стенды, лавочки, урны, а также уложат прорезиненное покрытие. Сейчас рабочие ведут монтаж новых элементов.

«Данная площадка — любимое место детворы. Объект одновременно находится и вблизи домов, и в сквере Масалова. Отбоя от посетителей нет ни летом, ни зимой», — подчеркнул глава муниципалитета Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.