сегодня в 17:15

Новая детская игровая площадка появится на улице Колпакова в Мытищах

В городском округе Мытищи активно ведутся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Депутатская комиссия совместно с представителями управления благоустройства провела проверку по адресу: ул. Колпакова, д. 34, корп. 2 Здесь планируют установить новую детскую площадку и заменить асфальтовое покрытие на дороге и тротуаре, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Председатель совета дома Виктор Жабин рассказал, что все жители с нетерпением ждут, когда дворовую территорию благоустроят.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», — сказал Виктор Вячеславович.

Заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев сообщил, что работы уже ведутся, завершение планируется в августе.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.