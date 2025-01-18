Новая часть игр «Цивилизация»‎ оказалась в центре скандала из-за Екатерины II

В серии игр каждая фракция имеет своего лидера, и на этот раз у России им стала императрица Екатерина II, которая увлечена искусством и имеет бонусы для развития культуры и науки. Это преимущество разработчики назвали «Душа». Также у России есть ракеты «Катюша», наносящие урон на больших территориях.

Рекламные материалы вызвали гнев у сторонников Украины в соцсети X (бывший Twitter), которые предложили удалить Россию из игры или не упоминать о ней. Некоторые пользователи возмутились преимуществами «Катюш», другие обиделись за боевое соединение «Казаки», а некоторые сравнили Екатерину с Гитлером.

При этом большинство фанатов игры поддержало разработчиков, отметив важность России в мировой истории. Сами же разработчики не комментировали жалобы проукраинских пользователей и продолжили рассказывать об игровых механиках.

Ранее стало известно, что в России хотят обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки детей.