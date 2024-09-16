Новая аллея кленов появилась в Серпухове

Большой Серпухов присоединился к экологической акции по сохранению и восстановлению леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». Мероприятие проходит несколько лет и проводится по инициативе комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Большевик жители провели акцию во дворе ул. Молодежная, дом № 9. В числе участников — неравнодушные активисты «Движения первых», волонтеры отряда «Мы — единое целое» и «Доброе сердце», а также обучающиеся Дашковской школы и Серпуховского колледжа.

Ребята стремятся не только внести свой вклад в сохранение природы и улучшение экологической ситуации в родном крае, но и сделать Серпухову полезный подарок к юбилею. В ходе акции волонтеры высадили саженцы клена, что не только украсит поселок, но и поможет создать новые зеленые зоны для отдыха местных жителей.

Высадка молодых деревьев, кустарников прошла и на 3 локациях в Пущине — в микрорайоне Г на территории бульвара Болотова, вдоль проспекта Науки, микрорайоне АБ, у дома № 11. Свой вклад в экологию по традиции внесли и управляющие компании, которые провели высадку саженцев на улице Пушечной и ул. Подольской.

Забота о природе — это не слова, а реальные действия и результаты. Экологическая акция продолжится уже 20 сентября в Екатерининском сквере, поселке Большевик, м. Данках, п. Пролетарский, а также во дворах муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.