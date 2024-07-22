Нотариусов хотят обязать взыскивать с россиян долги за коммуналку

«Известия»: в ГД рассмотрят идею о взыскании долгов за ЖКХ через нотариусов

В Госдуму хотят внести законопроект, который предлагает взыскивать с россиян долги за ЖКХ через нотариусов. Законодатели полагают, что исполнительная надпись нотариуса может стать «одним из востребованных механизмов» взыскания задолженности во внесудебном формате, сообщает газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что, согласно предложению депутатов, нотариусов обяжут уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя еще до совершения исполнительной надписи, чтобы гражданину был предоставлен срок для ответного реагирования.

По словам парламентария, нотариус запросит необходимые сведения в ЕГРН и в госинформресурсах до отправки сигнала человеку о поступившем требовании и до совершения исполнительной надписи. Это необходимо, чтобы требования не предъявлялись к лицу, которое не несет ответственность за задолженность.

«В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости», — отмечается в документе.

В свою очередь глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов признался, что взыскание долгов «стало затруднительным» после того, как в силу вступил закон о защите персональных данных россиян в едином госреестре недвижимости.