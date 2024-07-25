НОТА автоматизировала учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты»

Продукт позволяет автоматизировать категорирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) согласно требованиям регуляторов — Минпромторга и ФСТЭК России.

Благодаря внедрению «НОТА КУПОЛ. Документы» производитель получил возможность полностью контролировать процесс и статус категорирования объектов в дочерних организациях. Решение самостоятельно сканирует КИИ, снижая трудозатраты специалистов по информационной безопасности, которым больше не нужно постоянно собирать информацию со всех подразделений группы и систематизировать ее вручную.

«Сейчас ГК КСК применяет решение в шести субъектах КИИ и в ближайшее время увеличит до десяти. Внедрение „НОТА КУПОЛ. Документы“ в основных структурах ГК КСК заняло не более трех месяцев, это первый подобный проект автоматизации категорирования объектов КИИ. В будущем мы планируем автоматизировать проверку требований безопасности, что дополнительно снизит нагрузку на персонал в части исполнения требований регулятора», — сказал директор портфеля решений НОТА КУПОЛ Игорь Душа.

Руководитель департамента по ИБ ГК КСК Антон Марков подчеркнул, что для компании важно унифицировать и автоматизировать процесс выполнения законодательных требований по критической информационной инфраструктуре и целиком контролировать процесс категорирования на всех площадках ГК КСК.

«Мы выбрали надежного вендора НОТА, который сможет помочь нам обеспечить безопасность нашей информационной инфраструктуры, держать в актуальном состоянии информацию по всем объектам инфраструктуры и оперативно вносить изменения в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Система позволяет контролировать целостность объектов КИИ, своевременно вносить изменения и проверять достаточность принятых мер благодаря возможности автоматического обновления данных из базы киберугроз ФСТЭК России и тем самым упрощает процедуру выработки защитных мер и подготовку отчетных документов», — заключил Марков.