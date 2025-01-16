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Номер «112» в Подмосковье набрали 400 тыс раз с начала 2025 года

С начала года операторы «112» Подмосковья приняли и обработали уже порядка 400 тысяч вызовов, оперативно обеспечив связь с экстренными службами: скорой медицинской помощи — более 150 тысяч вызовов, полиции и ГИБДД — 50 тысяч, пожарной охране — 4 тысячи, аварийной службе газовой сети, службе «Антитеррор» и другим службам — 8 тысяч, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Всего в систему-112 Московской области с начала ее эксплуатации (с 1 июня 2015 года) поступило более 96 млн вызовов от жителей и гостей региона.

Ежедневно в подмосковную систему-112 поступает порядка 40 тысяч вызовов.

Система-112 Московской области функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях.

На номер «112» можно обратиться за помощью посредством телефона, SMS-сообщения, мобильного приложения «112 МО» и с помощью оборудования системы «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.