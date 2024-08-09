Ногинские лесничие посетили в Можайском округе место начала лесного дела РФ

Бородинский филиал ГКУ МО «Мособллес» посетили лесничие из Ногинска. Лесные специалисты обсудили актуальные рабочие вопросы и обменялись опытом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Гостеприимные хозяева провели экскурсию по территории лесного фонда, показали коллегам созданные ими образцовые благоустроенные зоны отдыха и уделили особое внимание месту, с которого началось развитие базовых принципов организации лесного хозяйства под руководством знаменитого ученого-лесничего Карла Тюрмера.

Яркое впечатление от поездки на специалистов из Богородского округа произвел и музей лесничества с огромным архивным фондом. Полуформальное общение с коллегами помогло продуктивному взаимообмену накопленным за многие годы опытом. Специалисты лучше узнали друг друга и чувствуют себя единым целым.

Жители Подмосковья могут посетить памятник лесокультурного дела в России. Это рукотворный лес, который посадил выдающейся лесовод второй половины XIX века Карл Францевич Тюрмер. Сегодня возраст раритетных по продуктивности и породному составу лесных насаждений превысил 120-160 лет.

В настоящее время эти уникальные искусственные леса отнесены к особо охраняемым природным территориям — заказнику областного значения «Лиственничные насаждения имени К. Ф. Тюрмера в Порецком лесничестве».

Заказник состоит из семи участков общей площадью 475,02 гектара. Наиболее доступными являются участок, расположенный вблизи деревни Заслонино, и урочище «Пустошь» около деревни Глядково.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.