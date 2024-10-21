«Ночные волки» закрыли мотосезон в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
Концерт в честь закрытия мотосезона «Ночных волков» прошел на сцене байкерского клуба «Нулевой километр» в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участников и гостей клуба своими произведениями порадовали группы — КС, Дельта и Авангард.
«Ночные волки» колесят не только по всей стране, где их тысячи. Представительства байкеров есть практически во всех странах Европы. И в этом году появилось даже в Африке.
В этом году закрытие мотосезона было посвящено тем, кто сражается за родину на СВО. «Ночные волки» тоже не остаются в стороне и принимают участие в сборе помощи парням на фронт.
Завершение сезона для «Ночных волков» получился по-настоящему громким — байкеры отмечали его до самого утра. Новый сезон они откроют следующей весной, и весь округ вновь услышит рычание моторов.
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