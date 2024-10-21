«Ночные волки» закрыли мотосезон в Павловском Посаде

Участников и гостей клуба своими произведениями порадовали группы — КС, Дельта и Авангард.

«Ночные волки» колесят не только по всей стране, где их тысячи. Представительства байкеров есть практически во всех странах Европы. И в этом году появилось даже в Африке.

В этом году закрытие мотосезона было посвящено тем, кто сражается за родину на СВО. «Ночные волки» тоже не остаются в стороне и принимают участие в сборе помощи парням на фронт.

Завершение сезона для «Ночных волков» получился по-настоящему громким — байкеры отмечали его до самого утра. Новый сезон они откроют следующей весной, и весь округ вновь услышит рычание моторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.