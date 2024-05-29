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Ночь 29 мая стала самой теплой в столице с начала года

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале отметила, что ночь 29 мая в Москве стала самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура воздуха составила плюс 18,1 градуса.

За пределами Садового кольца ночью воздух прогрелся до плюс 15 градусов. Это не превысило минимальную температуру, которая была 21 мая.

«В юго-восточных районах Подмосковья ночь была теплее, чем в западных, где температура не «дотягивала» до плюс 10», — рассказала она.

По словам Поздняковой, ближайшие ночи в столичном регионе станут теплее на 2-3 градуса.