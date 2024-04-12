НКО Подмосковья могут поучаствовать в грантовом конкурсе

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) запустило конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию, сообщает пресс-служба организаторов.

По 26 апреля 2024 года проходит прием заявок на конкурс, в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1,5 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за 1 год до проведения конкурса.

Конкурс проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» во взаимодействии с федеральной государственной автоматизированной информационной системой «Молодежь России» федерального агентства по делам молодежи.

Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: начальник отдела грантовой поддержки финансово-экономического управления Александра Первова. Задать вопросы можно по телефону: 8 (495) 668-80-08 (доб. 2702) или электронной почте: APervova@fadm.gov.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.