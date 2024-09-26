Нюансы карьеры: названы случаи, когда лучше отказаться от повышения

Не всегда следует сразу соглашаться на повышение зарплаты на работе и изменение должности. Когда нужно хорошенько подумать, рассказали карьерные эксперты, сообщает «Секрет фирмы» .

«Сотрудника повышают с позиции полевого коуча на позицию тимлида (переход от функционального управления командой к административному) и через 3 месяца повышают еще раз уже до руководителя направления (в подчинении два тимлида и две команды). В результате отсутствия полноценной адаптации на руководящей позиции сотрудник совершает большое количество серьезных управленческих ошибок», — заявил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие» Валентин Тимаков.

По словам экспертов, в разных ситуациях следует вести себя по-разному. Стоит помнить, что не все должности предполагают развитие, а некоторые могут даже вести к рискам.

Иногда развитие карьеры «здесь и сейчас» не предполагает ситуация, сложившаяся в жизни: например, для собирающейся в декрет женщины или, напротив, мамы, которая должна много времени после работы уделять малышу.