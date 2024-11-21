Низкие зарплаты и отсутствие страховки: озвучены проблемы учителей

Заместитель директора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина заявила, что непопулярность профессии учителя в России связана с рядом факторов, среди которых низкие зарплаты, отсутствие перспектив развития в профессии и медицинского страхования, сообщает RuNews24.ru .

«Первое, что приходит на ум — это повысить оплату труда. Хочется также говорить про социальную поддержку от государства (как пример — низкая процентная ставка по кредитам, предоставление жилья и т. д.) Но важно, чтобы учитель соответствовал требованиям», — отметила Савинкина.

По ее словам, учитель должен обязательно любить учеников, а уважение с их стороны поможет сделать эту профессию более престижной.

Кроме того, работа должна быть комплексной и проводится не только непосредственно в самих школах: важно повышать квалификацию преподавателей педагогических вузов. Тогда учить детей придут сильные, по-настоящему владеющие методикой и предметом учителя, также отметила эксперт.