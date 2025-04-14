Низкие джинсы, розовые кофточки и неон: почему стиль 2000-х снова в моде?

Стиль Y2k (Year 2000), или мода нулевых, которые считаются «безвкусным десятилетием», снова в тренде. Стилист-имиджмейкер Татьяна Минина объяснила, с чем это связано и как долго продлится, сообщает «Секрет Фирмы» .

«Свою роль в его возвращении сыграли ностальгия миллениалов и интерес зумеров к эпохе цифрового пробуждения, которое случилось еще до их рождения», — пояснила Минина.

По ее словам, молодежь привлекают свобода, смелость и эклектика эпохи конца 90-х и начала 2000-х. То есть это не прихоть дизайнеров, которые решили искусственно вернуть забытое, а ответ на запросы времени.

Узнаваемые черты эпохи 2000-х — кислотно-яркие оттенки, заниженная талия и короткие топы, а также кибер-готика и стиль бохо, который опять на волне популярности. Также моду Y2k отличают футуристичные детали — металлик, неон, Led-декор — как отражение стремительного развития технологий.

Поэтому если в гардеробе завалялись вещи из нулевых, их можно смело доставать и сочетать с современными трендами, посоветовала стилист. По мнению эксперта, в ближайшее время этот тренд точно не выйдет из моды.