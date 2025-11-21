Нижняя Суета и Малый Антибес: с чем связаны необычные названия сел Кузбасса

сегодня в 13:21

Росреестр: необычные названия сел Кузбасса не связаны с мистикой

В пресс-службе Росреестра Кемеровской области заявили, что необычные названия сел региона — Большой Антибес, Нижняя Суета и Осоавиахим — никак не связаны с мистикой. Это тюркские корни или советские сокращенные названия, сообщает Сiбдепо .

«Анти» в слово «антибес» означает название племени, а «бес» и «су» — воду и реку. «Осоавиахим» — это аббревиатура, сокращение от «Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству».

«Для советских людей в 1920–1940 годы состоять в этой общественно-политической организации было делом чести», — подчеркнул специалист пресс-службы.

Названия Козлы, Медвежка и Петухов Лог указывают на фауну этих мест, а имена сел Хахалино и Ржавчика хранят память о предках, сибирской природе и местных легендах, они также считаются историческим наследием.

В регионе не стремятся менять эти наименования: их сохранение позволит сберечь уникальную культуру области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.