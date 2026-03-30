Нижний Новгород примет марафон «Знание.Первые» в апреле

сегодня в 15:48

Марафон «Знание. Первые» пройдет с 28 по 30 апреля в десяти городах РФ

Нижний Новгород вошел в число десяти городов, где с 28 по 30 апреля пройдет весенний марафон «Знание.Первые», приуроченный к Году единства народов России, сообщает ИА «Время Н» .

Марафон состоится в преддверии Дня коренных малочисленных народов России, который в этом году отмечается впервые. Центральной площадкой станет Москва, мероприятия также пройдут в Твери, Махачкале, Новом Уренгое, Барнауле, Якутске, Нарьян-Маре, Донецкой народной республике и Астрахани.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул историческую роль региона в укреплении единства страны и отметил его многонациональный состав.

«Я рад, что тысячи участников в рамках марафона „Знание.Первые“ смогут лучше ознакомиться с богатыми традициями наших земляков и соседей», — сказал глава региона.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что марафон объединит более 17 тысяч участников.

«Более 17 тысяч участников встретятся с государственными деятелями, учеными, Героями России, представителями культурной сферы, спортсменами, чтобы в формате открытого диалога поговорить о нашем общем наследии и традициях народов России», — сказал он.

Онлайн-трансляции будут доступны на сайте общества «Знание» и во «ВКонтакте». Для очного участия необходимо зарегистрироваться до 14 апреля.

